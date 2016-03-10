В Киеве 14 марта пройдет международная конференция, посвященная милитаризации Крыма

Конференция организована фондом «Майдан иностранных дел», Центром исследований армии, конверсии и разоружения, Институтом стратегических черноморских исследований при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и медиа-партнеров - BlackSeaNews и DefenceExpress, сообщили УНИАН в пресс-службе «Майдана иностранных дел».

В мероприятии примут участие лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко и украинские и международные эксперты-специалисты по вопросам международной безопасности, стратегических последствий милитаризации оккупированных территорий и замороженных конфликтов.

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Как сообщают организаторы, во время конференции будут раскрыты и детально проанализированы вопросы вызовов глобальной безопасности в ходе милитаризации оккупированного Крыма и стратегия его деоккупации.

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Будут обсуждаться вопросы международно-правовых последствий милитаризации оккупированного Крыма, реакция мирового сообщества на российскую экспансию в Черноморском регионе, деоккупация Крыма и участие в ней Вооруженных сил Украины.