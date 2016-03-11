Проверка на детекторе Ikea

«Ikea приходит в Украину», - объявил в марте 2005 года бывший тогда мэром Киева Александр Омельченко, пообещав, что первый магазин этой компании по продаже мебели и товаров для дома будет значительно больше, чем аналогичный в Варшаве и других европейских столицах.

За последние 11 лет слова о скором появлении в Украине шведской торговой сети с демократическими ценами произносили многие чиновники различных уровней. А магазинов Ikea у нас в стране не было, нет и в ближайшее время, скорее всего, не будет. Вернее, удобная шведская мебель и масса других полезных вещей под этим популярным в мире брендом просачивается в Украину только благодаря интенсивной работе польских и других зарубежных магазинов Ikea.

Эта компания не работает в странах с высоким уровнем коррупции

Желание увидеть у нас шведскую торговую сеть превратилось в что-то напоминающее общенародную одержимость: именно Ikea называют украинцы в первую очередь в списке наиболее желанных мировых брендов, которые отсутствуют в нашей стране. В общественном мнении есть несколько объяснений, почему шведы игнорируют нашу страну.

Главные – эта компания не работает в странах с высоким уровнем коррупции. Шведы потеряли интерес к Украине из-за девальвации гривни, резкого падения уровня жизни и отсутствия рыночных перспектив.

Провал с украинским проектом Ikea поучителен. В этом примере есть все: головотяпство и корыстолюбие украинских чиновников, несвоевременность бизнес-решений и несовпадение европейского и отечественного бизнес-менталитетов. И еще – безудержное желание отечественных должностных лиц погреть свои руки если не на реальном инвестпроекте шведского продавца мебели, то хотя бы на создании «фата-моргана Ikea».

Первоначальный план открыть первый магазин Ikea на украинской земле 10 лет назад натолкнулся на искусственные проблемы с выделением участка земли на подъездах к столице, после чего торговая сеть обратила свой взор на одесский регион, где начала переговоры о покупке земли. Украинские чиновники в то время радостно сообщали журналистам, что вот-вот шведская компания появится еще в Харькове и Днепропетровске. Представляете, какой был у них праздник? Ikea не только в гостях у Омельченко, а еще – у трех губернаторов и мэров!

Только все оказалось мифом. Обещанные многомиллионные инвестиции ни в Киев, ни в Одессу и другие регионы так и не пришли. В 2010 году компания объявила о прекращении поиска земли для строительства своих «магазинов счастья домохозяек».

Украинские чиновники в то время радостно сообщали журналистам, что вот-вот шведская компания появится еще в Харькове и Днепропетровске

В 2012 году занимавший тогда пост министра экономического развития и торговли Петр Порошенко убеждал собранную в близком для себя клубе «Пятый элемент» группу экономических журналистов, в которую входил и автор этого текста, что приход Ikea в Украину – дело недалекого будущего.

Не так сталось, как гадалось. Революция 2014 года и последовавшая военная интервенция России в Крыму и на Донбассе убрали тему из как из фокуса общественного внимания, так и из инвестпланов компании.

Но прошло совсем немного времени и о необходимости реализовать мечту украинцев заговорили представители новой украинской власти. В начале лета 2015 года в отечественных СМИ активно обсуждалось заявление, сделанное заместителем председателя Киевской горгосадминистрации Игорем Никоновым, о том, что Ikea присматривается к покупке участка для своего первого украинского магазина. По его словам, потенциальный покупатель интересовался участком площадью 40 гектар на окраине Киева, возле оживленных трасс.

За несколько дней до состоявщихся в конце октября 2015 года выборов местных органов власти первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе вспомнил о нашей мечте и пообещал, что Киевская областная государственная администрация намерена добиваться прихода в столичную область всемирно известного производителя мебели.

"Облгосадминистрация отправила свои предложения Ikea. Мы также пытаемся повлиять на позицию руководства компании и через посольство Швеции в Украине", - сказал Парцхаладзе. По его словам, на мнение владельцев бренда влияет отрицательный опыт предыдущих попыток зайти в Украину, в связи с чем, областным властям следует попытаться переубедить собственников компании.

"По IKEA будут ориентироваться в отношении дел в Украине. Потому что это лакмусовая бумажка. Если IKEA или, например, McDonald's, Metro заходят, то они меняют отношение инвесторов", - сказал Парцхаладзе.

Аналогичные мысли о знаковом для рынка приходе в пост-революционную страну Ikea в интервью шведской Dagens Industri высказал и нынешний министр экономразвития Айварас Абромавичус.

«Мы надеемся, что Ikea откроет свой магазин (в Украине). И это станет важным символом из-за хорошей репутации компании и факта, что инвестор не платил взятки», - сказал Абромавичус.

Требовали ли украинские чиновники за период с 2005 года взятки у Ikea мы, скорее всего, никогда не узнаем. Для отечественных покупателей это уже не суть важно. Большинство из нас интересует более актуальный вопрос: пройдут ли новые власти страны «детектор Ikea»?

Допускаю, что какой-то скептически настроенный покупатель может спросить: есть ли вообще этот пресловутый шведский антикоррупционный детектор, который выставили перед нами 11 лет назад? Может это та же фата-моргана?

Созданная в 1943 году 17-летним шведом Ингваром Камрадом компания ко второму десятилетию XXI века превратилась в одну из крупнейших мировых торговых сетей, владея 381 магазином в 47 странах. В 2015 году магазины группы посетили 884 миллиона человек, которые заплатили на кассах эквивалент 34 миллиарда евро. Само название группы представляет собой акроним из имени и фамилии основателя и названия фермы, где родился предприимчивый швед: «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd».

На сегодняшний день группа благополучно зарабатывает деньги в таких странах, как Россия

(136 место в рейтинге самых коррумпированных страны Transparency International), Доминиканская республика (115 место), Египет (94 место), Тайланд (85 место), Болгария (69 место), Турция (64 место). Причем, во многих этих странах группа планирует осуществить в ближайшие годы миллиардные инвестиции в развитие сетей, а на некоторых других неосвоенных рынках подумывает об экспансии.

Значит, Ikea держит своим приоритетом, скорее всего, не уровень коррупционности чиновников той или иной страны, а возможность комфортно зарабатывать деньги на том или ином локальном рынке.

Десять лет не могли сторговаться за участок земли под нужный людям проект

Украина со средней ежемесячной зарплатой штатных работников, упавшей после трехкратной девальвации до уровня $160, пока таким критериям не отвечает. О чем красноречиво свидетельствует отсутствие реакции главного офисе Ikea на два отправленных в начале марта агентством УНИАН письма с просьбой изложить свою позицию о перспективах украинского рынка в 2016 году.

В прошлом году мы получили следующую короткую отписку: “На сегодняшний день группа компаний Ikea не намеревается развивать свои магазины на украинском рынке». Полагаю, сотрудники Ikea сейчас считают, что не стоит тратить время на очевидный ответ.

К сожалению, мы свой шанс упустили. Десять лет не могли сторговаться за участок земли под нужный людям проект. Теперь дешевой земли полно, но покупателя она уже не интересует. Традиционная для нас ситуация, когда хорошая мысля приходит опосля?

А Ikea тем временем пытается отмыться от обвинений в мошенничестве. Европарламентарии из фракции «Зеленые – Европейский альянс» обвинили шведскую группу в уклонении с 1991 года от уплаты налогов на общую сумму более 1 миллиарда евро. По мнению этих депутатов, Ikea избежала уплаты налогов с части своих доходов с помощью нидерландской «дочки». Представители группы назвали обвинения необоснованными и некорректными. Пройдет ли Ikea свой собственный детектор на честность? Но это уже другая история.

Юрий Куликов