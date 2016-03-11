Кличко встретился с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине

"Я ожидаю сотрудничества, помощи и советов от людей, которые хотят видеть Киев современным и комфортным городом. Сегодня украинская столица - лучший город для инвестиций. Мы создаем самые благоприятные условия для инвесторов", - отметил Кличко.

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Мэр подчеркнул, что для внедрения реформ в первую очередь нужно искоренить коррупцию. Поэтому, чтобы сделать невозможным любые коррупционные схемы, столичная власть обеспечила прозрачность всех процессов в городе и открытость системы управления, в частности, и в использовании бюджетных средств, сообщает пресс-служба Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть делает все, чтобы Киев был инвестиционно привлекательным городом. "Ведь каждый инвестор не только вкладывает деньги, но и создает рабочие места и платит налоги в бюджет", - сказал Кличко.

Он отметил, что для оптимизации процедур привлечения инвесторов столичные власти сократили срок согласительной процедуры для инвестпроектов почти в шесть раз – было 500 дней - стало до 90 дней, ввела механизм работы по принципу «единого окна», наладила сотрудничество с международными финансовыми и донорскими организациями по привлечению грантовых средств на развитие города; создала веб-портал «InvestInKyiv» - для свободного доступа потенциальных партнеров проектов и коммерческих предложений Киева. “Хочу отметить, что эти шаги приносят результаты. Да, может это и не такая большая цифра, - 1,7 миллиарда инвестированных гривен в Киев за прошлый год. Но эти средства работают на развитие города и этих средств становится больше”, - отметил Виталий Кличко.

Он предложил членам Американской торговой палаты в Украине сделать такие встречи и общение регулярным. "Для меня, как для мэра столицы, важно доносить информацию в таком прямом общении. И о развитии Киева, и обсуждать с вами проблемы, которые существуют - чтобы решать их", - подчеркнул Кличко.

Американская торговая палата в Украине – это общественная неприбыльная организация, объединяющая крупнейшие компании из более 50 стран мира, которые работают в Украине. Это как американские, так и европейские и украинские компании. Организация выступает голосом крупных инвесторов, которые работают в Украине, а также работает над привлечением новых инвесторов на рынок.