Объем финансирования программы "Забота. Навстречу киевлянам" на три года составляет 2,93 миллиарда – КГГА

«Городская целевая программа «Забота. Навстречу киевлянам» создана для дополнительной защиты отдельных категорий малозащищенных слоев населения и зарекомендовала себя как действенный механизм обеспечения достойного существования наиболее уязвимых категорий киевлян. Сложная экономическая ситуация в стране в целом и в столице в частности ощутимо сказалась на качестве жизни граждан. Больше всего при этих обстоятельствах страдают нетрудоспособные лица и лица с ограниченными физическими возможностями. Принятая программа позволит существенно повысить эффективность системы социальной защиты в столице, решить проблемы материально-технического, социально-бытового, культурно-массового характера, осуществить мероприятия, направленные на поддержку малоимущих слоев населения, оказать социально-правовую, трудовую и медицинскую реабилитацию лицам с ограниченными физическими возможностями», – сказал Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА

Он отметил, что кроме одноразовой адресной материальной помощи малообеспеченным киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (7,8 млн грн), предусмотрена одноразовая адресная материальная помощь к праздникам: от 140 до 350 грн – на Пасху, 300 грн – к 30-летию Чернобыльской катастрофы, от 140 до 350 грн – в День Конституции и в День Независимости, от 200 до 550 грн – до 71-й годовщине окончания Второй мировой войны, от 500 до 1 000 грн – в День защитника Украины.

Программой предусмотрена помощь участникам АТО и их семьям. Так, за ее счет будет выделена материальная помощь в размере 2 500 грн, материальная помощь на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ее получат 3 000 семей) и пособие на погребение киевлян-участников АТО в размере 5 000 грн. Также предусмотрены средства для оздоровления детей киевлян-участников АТО возрасте до 7 лет.

«Забота. Навстречу киевлянам» предусматривает выделение средств на обеспечение протезами, техническими средствами реабилитации инвалидов и личной гигиены. На эти цели предусмотрены ассигнования в размере 38,5 млн грн. Также выделены средства на обеспечение оздоровления ветеранов войны и труда, инвалидов І и II групп, детей войны и граждан Киева, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Ориентировочно в 2016 году планируется приобрести 1 000 путевок для лечения в санаторно-курортных учреждениях.

В рамках программы предусмотрена компенсация затрат КП «Киевпастранс» и КП «Киевский метрополитен» за льготный проезд городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, право бесплатного проезда для которых установлен решениями Киевсовета.

Кроме того, программа на следующие три года включает предоставление правовой помощи киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и обеспечение бесплатным питанием малообеспеченных одиноких граждан.