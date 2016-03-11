Виталий Кличко посетил дом на ул. Милютенко, 23-А и пообщался с жителями

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«По оценкам СЭС, санитарно-техническое состояние дома является неудовлетворительным. Здесь обнаружили грибок, и есть серьезная опасность для здоровья жителей. Нам нужно 4,5 тыс. кв. м жилья, чтобы переселить людей, проживающих в этом доме. Поэтому мы разрабатываем инвестиционный проект для того, чтобы каждый из вас переехал в комфортные жилищные условия», – отметил Виталий Кличко.

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Жители провели мэра и показали условия, в которых приходится жить.

«Наша задача – реализовать проект по переселению в кратчайшие сроки. Мы отработали график и передали его общине. Но у нас есть процедура, которой мы должны придерживаться», - отметил Виталий Кличко. Мэр подчеркнул, что важной является разъяснительная кампания среди жителей, чтобы донести, какие конкретные позитивные изменения произойдут в инфраструктуре микрорайона и благоустройстве территории.

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По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибка, разработан детальный план территории 15 марта вынесут на общественное обсуждение. После этого Киевсовет должен утвердить ДПТ и выделить земельный участок для строительства. Инвестиционный конкурс запланирован на июль этого года. В октябре планируется начать строительство нового дома, в котором получат жилье жители дома на ул. Милютенко, 23-А.