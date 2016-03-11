Кличко объявил о создании "Офиса реформ" в столице

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

“Мы сосредоточены на том, чтобы сделать столицу городом технологичным в управлении – когда инновации и высокие технологии помогают городу стать по-настоящему комфортным для его жителей и гостей, - сказал мэр. - И наше стремление - вывести город на мировой уровень развития. Для этого, в частности, мы разработали план создания в Киеве отдельной группы управленцев, так называемый «Офис реформ». Это будет команда, которая будет работать по принципам проектного менеджмента и стратегического планирования, будет внедрять реформы", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что “Офис реформ” - это отдельная организационная структура вне КГГА, которая будет финансироваться за счет донорских средств. "Сотрудники Офиса реформ – это проектные менеджеры, лучшие специалисты из частного сектора, которые разрабатывают реформы, осуществляют их планирование, выполняют необходимое согласование и утверждение, и затем сопровождают воплощение", - отметил Киевский городской председатель.

"Офис реформ" будет подчиняться "Стратегическому совету", в состав которого будут входить: мэр, первый заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета. "Стратегический совет" будет принимать все решения, необходимые для выполнения в КГГА.

Предполагается также создание Экспертного совета (на общественных началах, с представителями международного сообщества и МФО), которая будет поддерживать "Офис реформ" в разработке концепций стратегических реформ и контролировать их реализацию.