ОУН и УПА, казацкие полководцы и церковные деятели: в Киеве переименовали почти 80 улиц

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о переименовании 79 улиц, переулков, бульвара и площадей столицы.

Соответствующий документ обнародован на сайте столичной горгосадминистрации.

Отныне в Киеве улицы и переулки будут называться в честь деятелей Украинской революции 1917-1921 годов, ОУН и УПА, казацких полководцев, украинских историков, писателей, церковных деятелей и др.

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Например, улицу Коллективизации на Соломенке переименовали в честь американско-украинского исследователя Голодомора Джеймса Мейса.

Вместо переулка Щербакова в Шевченковском районе будет переулок Всеволода Петрива - генерал-хорунжего Армии УНР. Увековечены еще двое военнослужащих Армии УНР - генерал Марко Безручко (в его честь названа улица Бабушкина) и полковник Василий Вышиваный (ул. Олеко Дундича). Кроме того, появились улицы, названные в честь героев Крут - Владимира Наумовича (в его честь названа улица Антонова-Овсеенко, чьи войска наступали на Круты) и Владимира Шульгина (ул. Ивана Федько).

Переулок Буденного в Дарнице стал переулком Василия Кука - генерал-хорунжего УПА, последнего руководителя антисоветского вооруженного сопротивления в Украине. Переулок Николая Островского переименован в честь Ярослава Хомова - одного из руководителей бандеровского подполья в оккупированном Киеве, которого казнили нацисты.

Также деятели украинской церкви отныне будут представлены в киевской топонимике именами Митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого (в его честь названа улица Луначарского), Патриарха УПЦ (КП) Владимира Романюка (ул. Октябрьская), Патриарха УАПЦ Мстислава Скрипника (ул. Николая Островского), митрополита УПЦ (МП) Владимира Сабодана (ул. Кирова).

Значительную часть советских названий изменили в честь подвижников украинской культуры: поэта и петлюровского подпольщика Григория Чупринки (ул. Чудновского), неоклассиков братьев Зерових (ул. Краснопартизанская), Михаила Драй-Хмары (ул. Маршала Тухачевского) и Юрия Клена (ул. Калининская), выдающегося детского писателя Всеволода Нестайко (ул. Александра Мильчакова), поэта и диссидента Ивана Светличного (ул. Петровского), композитора и историка Гната Хоткевича (ул. Красногвардейская) и др.

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Теперь, в частности, улица Воровского будет называться Мельничная, Лайоша Гавро - Иорданская, Гамарника - Квитки Цисык, ул. Комсомольская (Соломенка) названа в честь Павла Потоцкого, улица Фадеева - Анны Ярославны.

В документе отмечается, что распоряжение подписано, учитывая протоколы заседаний Комиссии по вопросам наименований от 27 января, 3 февраля и 10 февраля 2016 года.