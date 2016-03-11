В Киевсовете планируют создать комфортное общественное пространство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Сегодня Киевсовет и общественная организация «Агенты перемен» подписали меморандум о сотрудничестве по реформированию публичного пространства здания на Крещатике, 36.

Согласно меморандуму, «Агенты перемен» бесплатно проведут независимое исследование потребностей людей и сотрудников по пользованию первым этажом здания. Вопрос будет изучаться в течение трех месяцев.

Как сказал заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, общественное пространство первого этажа здания Киевсовета не очень привлекательное и удобное.

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«Перечень документов, которые размещаются на стенах и стендах, это неуважение к людям, ведь они часто не могут разглядеть, что там написано. Здесь нет комфортных мест для сидения, нельзя положить маленького ребенка. О расположении фото Небесной Сотни я вообще промолчу. Кроме того, первый этаж КГГА совсем не приспособлен для людей с инвалидностью”, - подчеркнул Прокопив.

По его словам, власти города хотят устроить в мэрии современный City Hall, который громада сможет использовать, в частности, для проведения общественных слушаний, обсуждений совместных проектов, встреч, выставок и т. п., а не только для «вынужденных свиданий с бюрократами».

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«Но сложность в том, что каждый видит будущее этого пространства по-своему. Наша задача как исследователей - изучить потребности всех заинтересованных сторон, проанализировать их и положить в основу предстоящего открытого архитектурного конкурса”, - сообщил председатель правления ОО «Агенты перемен» Игорь Скляревский.

На основе результатов исследования будет разработано техническое задание на разработку интерьера первого этажа Киевсовета.

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В сообщении пресс-службы Киевсовета отмечается, что ОО «Агенты перемен» финансируется вне бюджета и не получает средств от городского совета.