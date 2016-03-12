Кличко: За месяц мы должны сделать парки комфортными для отдыха киевлян

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время презентации стратегии КП «Киевзеленстрой» на 2016 год.

«Пришла весна, на улице будет теплеть, а это значит, что все больше людей захотят проводить время в парках и скверах. Среди главных нареканий, на которые нам указывают, – не убранная прошлогодняя листва, мусор, сломанные скамейки, вытоптанные газоны и клумбы. Наша главная задача – привести в порядок парки и скверы, чтобы киевлянам было комфортно там отдыхать», – отметил мэр.

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Кроме того, отметил городской голова, к озеленению территорий также нужно привлекать социально ответственный бизнес.

«Мы обсудили те проблемы, которые имеем сейчас. Состояние парков пока не отвечает требованиям европейского города. Есть только несколько, которыми мы можем гордиться. Сейчас наша ключевая задача – навести порядок во всех зеленых зонах Киева. В парках должно быть чисто. Если нужен полив, надо установить новые системы или отремонтировать существующие, отремонтировать скамейки, привести в порядок аллеи, бордюрные камни, ограничить въезд автомобилей. Максимум за месяц нам нужно навести порядок во всех зеленых зонах Киева», – заявил Виталий Кличко в комментарии журналистам.

В этом году в планах «Киевзеленстроя» открыть 10 новых парков и реконструировать 62 во всех районах Киева. В частности, будут продолжены работы по установке новых скамеек, беседок, спортивных и детских площадок, созданы условия для комфортного пребывания в парках людей с особыми потребностями.