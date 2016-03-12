Жители столицы сэкономили около 39 миллионов, покупая лекарства по карточке киевлянина – КГГА
С мая 2013 года более 2 миллионов киевлян сэкономили около 39 миллионов гривень, покупая лекарства по карточке киевлянина.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время коллегии Департамента здравоохранения по итогам работы учреждений здравоохранения за 2015 год, задач и перспектив развития.
«За счет проекта «Карточка киевлянина» социально незащищенные и малообеспеченные категории населения столицы могут приобрести лекарства по более дешевым ценам и сэкономить», – сказал Николай Поворозник.
Кроме того он рассказал о достижениях в медицинской области за 2015 год.
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«Обеспечение эффективной работы медицинской отрасли – одна из приоритетных задач столичной власти, которая находится под пристальным личным контролем Киевского городского председателя Виталия Кличко. В 2015 году городская власть уделяла значительное внимание развитию медицинской отрасли города, обеспечению эффективной работы медицинских учреждений и оснащению их новым медицинским оборудованием. Во многих заведениях за счет средств городского бюджета удалось сделать ремонт, многие отделения были реконструированы, больницы и медицинские учреждения первичного звена оснащены новым оборудованием», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Так, открыто отделение неотложных состояний в Киевской городской клинической больнице № 12, а в Киевском городском клиническом эндокринологическом центре проведена реконструкция операционного блока, отремонтированы отделения шоковой реанимации в КГКБ № 2 и приемное отделение в детской больнице № 4, открыт пункт неотложной помощи детям в Оболонском районе. В Киевском городском клиническом госпитале инвалидов войны создан Реабилитационный центр для бойцов АТО, в составе которого функционирует реабилитационное отделение на 50 коек мультидисциплинарного профиля, в том числе и для спинальных больных.
Кроме того, значительно улучшена материально-техническая база лечебных учреждений. Было введено в эксплуатацию цифровой флюорограф в Подольском районе столицы, приобретено наркозно-дыхательный аппарат «Бриз» в операционную Киевского городского родильного дома № 2, полностью оснащена лаборатория гемостаза в роддоме № 5.
Значительное внимание в 2015 году уделялось и вопросам энергосбережения. Например, в роддоме № 5 запустили модульную тепловую котельную, а в ТМО «Психиатрия» полностью перешли на альтернативное топливо.
Однако, как отметил Николай Поворозник, неотложными для решения остаются вопросы, среди которых разработка и утверждение нормативных документов, которые будут регламентировать создание единого медицинского пространства, обеспечение гарантированного государством объема бесплатных медицинских услуг, осуществление дальнейшей модернизации вторичного и третичного уровней предоставления медицинской помощи в системе здравоохранения.