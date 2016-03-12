Жители столицы сэкономили около 39 миллионов, покупая лекарства по карточке киевлянина – КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время коллегии Департамента здравоохранения по итогам работы учреждений здравоохранения за 2015 год, задач и перспектив развития.

«За счет проекта «Карточка киевлянина» социально незащищенные и малообеспеченные категории населения столицы могут приобрести лекарства по более дешевым ценам и сэкономить», – сказал Николай Поворозник.

Кроме того он рассказал о достижениях в медицинской области за 2015 год.

Читайте такжеОбъем финансирования программы "Забота. Навстречу киевлянам" на три года составляет 2,93 миллиарда – КГГА

«Обеспечение эффективной работы медицинской отрасли – одна из приоритетных задач столичной власти, которая находится под пристальным личным контролем Киевского городского председателя Виталия Кличко. В 2015 году городская власть уделяла значительное внимание развитию медицинской отрасли города, обеспечению эффективной работы медицинских учреждений и оснащению их новым медицинским оборудованием. Во многих заведениях за счет средств городского бюджета удалось сделать ремонт, многие отделения были реконструированы, больницы и медицинские учреждения первичного звена оснащены новым оборудованием», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, открыто отделение неотложных состояний в Киевской городской клинической больнице № 12, а в Киевском городском клиническом эндокринологическом центре проведена реконструкция операционного блока, отремонтированы отделения шоковой реанимации в КГКБ № 2 и приемное отделение в детской больнице № 4, открыт пункт неотложной помощи детям в Оболонском районе. В Киевском городском клиническом госпитале инвалидов войны создан Реабилитационный центр для бойцов АТО, в составе которого функционирует реабилитационное отделение на 50 коек мультидисциплинарного профиля, в том числе и для спинальных больных.

Кроме того, значительно улучшена материально-техническая база лечебных учреждений. Было введено в эксплуатацию цифровой флюорограф в Подольском районе столицы, приобретено наркозно-дыхательный аппарат «Бриз» в операционную Киевского городского родильного дома № 2, полностью оснащена лаборатория гемостаза в роддоме № 5.

Значительное внимание в 2015 году уделялось и вопросам энергосбережения. Например, в роддоме № 5 запустили модульную тепловую котельную, а в ТМО «Психиатрия» полностью перешли на альтернативное топливо.

Однако, как отметил Николай Поворозник, неотложными для решения остаются вопросы, среди которых разработка и утверждение нормативных документов, которые будут регламентировать создание единого медицинского пространства, обеспечение гарантированного государством объема бесплатных медицинских услуг, осуществление дальнейшей модернизации вторичного и третичного уровней предоставления медицинской помощи в системе здравоохранения.