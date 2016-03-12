В этом году в Дарницком районе появится дополнительно 800 мест для дошкольников – КГГА

18:08, 12 марта 2016
Киев
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До конца 2016 года только в Дарницком районе Киева городская власть планирует открыть четыре дошкольных учебных заведения.

Фото УНИАН

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Поскольку Дарницкий район имеет наибольшую плотность населения в Киеве и наиболее переполнен детьми дошкольного возраста, мы уделяем ему наибольшее внимание. Поэтому уже к 1 сентября планируем завершить строительство детсада, который длится еще с 1993 года, и построить три совершенно новых заведения. Общая мощность всех садов составит около 800 мест», – заявила она.

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Анна Старостенко отметила, что один детсад строится за средства городского бюджета и три – за счет застройщиков: «Но после завершения строительства все они будут переданы в коммунальную собственность города».

Заместитель председателя КГГА также заверила, что дошкольные учреждения, которые строятся, будут отвечать не только строительным нормам, но и требованиям современности.

«При возведении новых учебных заведений мы требуем соблюдения необходимых стандартов, среди которых внедрение энергосберегающих технологий, создание безбарьерного пространства, комфортных условий для ребятишек, а также использование безопасных строительных материалов», – подчеркнула Анна Старостенко.

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