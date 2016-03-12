В этом году в Дарницком районе появится дополнительно 800 мест для дошкольников – КГГА
До конца 2016 года только в Дарницком районе Киева городская власть планирует открыть четыре дошкольных учебных заведения.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.
«Поскольку Дарницкий район имеет наибольшую плотность населения в Киеве и наиболее переполнен детьми дошкольного возраста, мы уделяем ему наибольшее внимание. Поэтому уже к 1 сентября планируем завершить строительство детсада, который длится еще с 1993 года, и построить три совершенно новых заведения. Общая мощность всех садов составит около 800 мест», – заявила она.
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Анна Старостенко отметила, что один детсад строится за средства городского бюджета и три – за счет застройщиков: «Но после завершения строительства все они будут переданы в коммунальную собственность города».
Заместитель председателя КГГА также заверила, что дошкольные учреждения, которые строятся, будут отвечать не только строительным нормам, но и требованиям современности.
«При возведении новых учебных заведений мы требуем соблюдения необходимых стандартов, среди которых внедрение энергосберегающих технологий, создание безбарьерного пространства, комфортных условий для ребятишек, а также использование безопасных строительных материалов», – подчеркнула Анна Старостенко.