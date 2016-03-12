У Кличко в этом году планируют ввести в эксплуатацию 5 новых учебных заведений

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко во время инспекции реконструкции общеобразовательной школы № 140 в Святошинском районе и строительства детского сада в Голосеевском районе столицы.

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«Продолжается строительство детского сада на проспекте Науки, 63-А в Голосеевском районе. Уже 1 сентября 2016 года здесь будут учиться дети. По информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, в микрорайоне нет ни одного садика, поэтому строительство такого учебного заведения является чрезвычайно необходимым. По основным технико-экономическим показателям запланировано строительство дошкольного учреждения на 3 этажа, рассчитанного на 6 групп, а это примерно 120 детей. В садике обустроят бассейн, актовый и спортивный залы, предоставят все необходимое хозяйственное обеспечение, чтобы дети могли начать учебу со всеми удобствами», – рассказал Александр Спасибко.

Заместитель председателя КГГА также сообщил, что с 1 сентября 2015 года более 300 учащихся Святошинского района столицы уже учатся в недавно построенном корпусе средней общеобразовательной школы № 140 на ул. Львовская, 47/8. Дети имеют все необходимые условия для получения качественного и современного среднего образования. Заведение подходит для посещения детьми с недостатками движения – школа оборудована пандусами и лифтом. Также продолжается реконструкция старого корпуса учебного заведения и строительство пристройки с возведением 2-х спортивных залов и бассейна, предусмотренных второй очередью реконструкции школы. Общая стоимость двух пусковых комплексов реконструкции школы составляет 105 млн грн.

«Второй пусковой комплекс общей площадью 5 925 кв. м рассчитан на 400 учеников. Летом 2016 года все работы будут завершены, а уже 1 сентября дети пойдут в полностью обновленную школу», – подчеркнул Александр Спасибко.