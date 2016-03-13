Власти Киева рассмотрят петицию о замене маршруток на автобусы, троллейбусы или трамваи

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, электронная петиция по замене маршрутных такси на автобусы и электротранспорт с введением единого проездного билета набрала необходимую, согласно соответствующим решением городского совета, количество голосов и принята к рассмотрению. Документ поддержали 10 тыс. 233 киевлян при минимально необходимых 10 тыс.

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Киевский городской голова Виталий Кличко уже поручил Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор петиции отмечает, что контроль за перевозчиками, состоянием транспортных средств, оборотом средств и качеством обслуживания в столичных маршрутных такси должным образом не осуществляется, поэтому необходимо отказаться от них и перейти на более комфортные маршрутные автобусы и электротранспорт. Автор обращения также предлагает введение “единого билета” с магнитной лентой.

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Автор убежден, данная инициатива даст возможность «полностью отказаться от кондукторов, увеличив при этом штат контролеров; навести порядок на дорогах города (разгрузить улицы в центре города), что непременно положительно повлияет на статистику ДТП и соответственно на статистику смертности на дорогах города; уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу за счет уменьшения количества транспортных средств и предоставления преимущества электротранспорту».