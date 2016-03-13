В Киеве ожидаются порывы ветра и дождь со снегом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также, по данным синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Видимость 4-6 км. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура днем +2... +4 градуса.

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В КГГА советуют при сильном ветре окна домов закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Кроме того, советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.

При падении деревьев или веток, травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103, отмечают в КГГА.