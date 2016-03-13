В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии, случившейся 55 лет назад (фоторепортаж)

По традиции, вспомнить невинно погибших от рукотворной стихии электротранспортников к памятному знаку, установленному возле проходной Подольского трамвайного депо, пришли ветераны-транспортники и очевидцы "куреневского потопа".

Как известно, трагедия случилась утром 13 марта 1961 года, однако правда о страшном событии, к которому привела безответственность, открылась лишь при обретении независимости Украины. Вследствие прорыва плотины всего за 10-15 минут десятиметровый вал жидкой земляной массы снес все на своем пути: деревья, здания, сооружения, транспортные средства, людей. Основной удар стихии пришелся на трамвайный парк им. Красина (ныне Подольское трамвайное депо). На месте парка за считанные минуты образовалось сплошное озеро, под толщей которого заживо были погребены десятки людей.

К трагедии привело грубое нарушение проектировочных норм. Так, в начале 50-х было увеличено производство на Петровских кирпичных заводах в связи с застройкой Сырецкого жилого массива в Киеве. Чтобы уменьшить затраты на вывоз грунта, было решено разжижать его водой и по трубам перекачивать в Бабий яр. Однако во время выполнения работ уровень искусственного водоема вдвое превысил рекомендованный, поэтому впоследствии вода стала размывать дамбу, которая в конце концов разрушилась.

Читайте такжеВ столичном Бабьем Яру хотят построить новый Мемориал памятиКак сообщал УНИАН, официально погибшими в результате Куреневской трагедии были признаны 150 человек, хотя, по словам одного из представителей КГБ, ответственного за учет трупов, лишь к концу марта откопали 2800 погибших. По информации санэпидемстанции, которая пыталась предотвратить возникновение эпидемии, пострадавших от катастрофы могло быть 3090 человек.

Стихия снесла 22 частных дома, 5 двухэтажных и 12 одноэтажных государственных сооружений, два общежития. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов советских рублей. Семьям, у которых во время трагедии погибли близкие, выплатили по 200 рублей.