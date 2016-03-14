В Киеве пьяный военный подорвался на гранате

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним обратился 42-летний киевлянин с телесными повреждениями.

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«Потерпевший рассказал, что когда он отдыхал со своими друзьями, держал в руке чеку от гранаты и выдернул предохранительное кольцо. Вследствие этого произошел взрыв, и он получил телесные повреждения. Также мужчина добавил, что является военнослужащим и недавно вернулся из зоны проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в медицинском учреждении. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.