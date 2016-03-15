Киев получил награду в конкурсе "Европейские города и регионы будущего 2016-2017"

Церемония награждения состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Награду столицы Украины жюри конкурса присудило с точки зрения привлекательности для международных инвесторов и отдало приз в номинации «Лучший европейский город будущего с точки зрения рентабельности». В своей номинации Киев опередил Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Минск, Санкт-Петербург и Москву.

"Для нас важно такое признание. Это - положительный сигнал для потенциальных инвесторов и свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Создавая условия для инвесторов, предлагая интересные проекты. Я всегда в общении с инвесторами отмечаю, что сегодня - самый благоприятный момент инвестировать в Украину, в Киев. И много моих усилий сосредоточено именно на привлечении средств в Киев, чтобы столица развивалась и соответствовала всем критериям европейской столицы", - подчеркнул после получения награды Виталий Кличко.

Церемонию также посетили мэры и представители муниципалитетов европейских городов – Лондона, Хельсинки, Вильнюса, Мюнхена, Франкфурта, Таллинна, Гааги, Амстердама, Рейкьявика, Манчестера и других, а также представители инвестиционных агентств и компаний.

Foreign Direct Investment Magazine издается Financial Times.