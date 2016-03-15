В КГГА обещают обеспечить резервные управляющие компании для жильцов жилых домов, которые не определятся до 1 июля

Параллельно Киев будет проводить мощное информирование людей об их правах как совладельцев и формировать генерацию профессиональных управляющих.

Об этом в эфире радио «Вести» сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что для эффективной реализации Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» № 417, который был принят в мае 2015 года и дает возможность жителям заменить управляющие и обслуживающие компании, необходимо время для разъяснительной работы.

Читайте такжеКиев получил награду в конкурсе "Европейские города и регионы будущего 2016-2017"

«Киев сейчас активно разрабатывает необходимые информационные материалы. В том числе, есть идея начать своеобразный правовой и организационный «ликбез» жильцов многоэтажек. Кроме того, я уверен, что нам необходимо начать обучение людей, которые в дальнейшем могут стать профессиональными и надежными управляющими, на которых могут положиться жильцы при заключении сделок с подрядчиками, при расчете мер по энергосбережению», – сообщил Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что только при условии, когда граждане получат исчерпывающую информацию об особенностях правовой базы, о том, как защитить свои интересы, закон реально заработает.

«Мы осознаем, что многие люди просто не готовы взять на себя ответственность за принятие решений, и их можно понять. Поэтому, в любом случае в Киеве останутся муниципальные управляющие компании, которые станут «подстраховкой» для тех, кто не определился. Конечно, уровень их работы не идеальный, но город имеет необходимые рычаги влияния на них и на улучшение качества их сервиса», – резюмировал Петр Пантелеев.