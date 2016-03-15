С начала года столичная служба занятости трудоустроила 2,2 тысячи безработных - КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в Киевский городской центр занятости.

"Ежедневно районные центры занятости столицы обслуживают более 4,5 тысячи клиентов. Это первичный прием, предоставление профориентационных услуг, обращения в отдел активной поддержки граждан и предоставления услуг работодателям. В своей работе специалисты центров учитывают индивидуальные качества граждан и особенности предприятий в конкретной ситуации, которая сложилась у человека, ищущего работу или работодателя. Такой подход позволяет достичь максимальной эффективности и высокого качества услуг", – рассказал он.

Поворозник отметил, что с целью быстрого заполнения свободных рабочих мест каждый работодатель, который имеет кадровые потребности, решает их в центре занятости с личным консультантом и может получить весь спектр услуг службы.

Читайте такжеВ КГГА заявили, что киевляне смогут получать все социальные услуги в одном учреждении

Однако вместе с профессиональной и квалифицированной работой центров занятости возникающие и нерешенные вопросы, а именно: аренда помещений, в которых они работают. В настоящее время Печерский и Соломенский районные центры занятости размещены в арендованных помещениях и вынуждены платить арендную плату по коммерческим ценам. К тому же, центры часто меняют место расположения в связи с окончанием договоров об аренде помещения.

"Ситуацию, которая сейчас сложилась, необходимо немедленно решать, ведь она в первую очередь создает неудобства для киевлян, которые ищут работу. По моему мнению, создание Единого социального пространства позволит решить подобные проблемы. Главной целью создания такого пространства является изменение концепции и методологии работы социальной сферы", – отметил заместитель председателя КГГА Поворозник.