У Кличко планируют сократить интервал движения городской электрички на участке от Троещины до Петровки до 10-12 минут

Маршруты будут пролегать через станцию «Троешина-2» до станции «Киев-Петровка». Это позволит уменьшить интервал движения на участке до 10 минут в пиковые часы, увеличит пассажиропоток и облегчит перемещение жителей из жилого массива до ближайшей станции метро. Сейчас интервал движения составляет 40 минут.

Запустить такой маршрут как экспериментальный планируется в конце апреля 2016 года.

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«Сейчас рассматривается новая стратегия развития электрички, мы имеем много планов. У нас есть 12 подвижных составов, которые, к сожалению, работают неэффективно из-за того, что нет предусмотренного графика их работы. Интервал движения от 17 до 40 минут очень неудобен для пассажиров. Мы работаем над тем, чтобы предусмотреть график движения 10-12 минут. Сейчас постоянно курсирует 8 поездов, а мы планируем дополнительно включить в систему еще 4, но в «челночном» режиме. После этого нововведения мы сможем уменьшить интервал прибытия-отбытия поездов», – отметил Илья Сагайдак.

Советник председателя КГГА также отметил, что сейчас планируется создание «единого билета».

«То есть, купив один билет, пассажир сможет проехать на трамвае с Троещины, пересесть на электричку и за 7 минут доехать от станции «Генерала Ватутина» до станции «Петровка». Таким образом, пассажир, четко понимая график, сможет выбирать между маршрутными такси, которые сегодня курсируют, или коммунальным транспортом. Или выбрать электричку, которая после этих нововведений станет для пассажиров более удобной и комфортной», – добавил Илья Сагайдак.

Также на остановке скоростного трамвая «Генерала Ватутина» должны установить специальные табло с информацией о времени прибытия городского электропоезда на железнодорожную станцию «Троещина-2».

Необходимо заметить, что все остановки и станции городских электропоездов тесно интегрированы в общую схему городского общественного транспорта. Поэтому постоянно ведется работа по улучшению обслуживания пассажиров на пересадочных узлах городской электрички – есть возможности по увеличению количества перевезенных пассажиров до 50-60 тыс. в течение суток.