Власти Киева впервые организовали открытый конкурс на главного архитектора города - эксперт

Об этом заявил заслуженный строитель Украины, член Украинской академии архитектуры Анатоль Карминский.

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"Ранее главного архитектора выбирал один человек - мэр решал, кому стать главным "дизайнером" города Киева. И никто не мог повлиять на это волевое решение городского председателя. Сейчас впервые проводится открытый конкурс на должность главного архитектора. Впервые общественность может участвовать в выборе того человека, который дальше будет формировать архитектурный облик города", - сказал эксперт.

По его словам, несмотря на наличие одиозных участников и другие ошибки и недочеты в организации конкурса, в целом это - единственно правильное направление в процессе назначения главного архитектора.

"Да, были ошибки, недостатки. Первый блин всегда комом. А некоторые члены комиссии отдают предпочтение определенным кандидатам. Сейчас же проходит открытый реальный конкурс - и хотя это долгая процедура, но в итоге самое главное то, что киевляне сами видят, как проходит отбор и кто в нем участвует, а активисты, которые вошли в состав комиссии, могут напрямую проголосовать за достойного, на их взгляд, кандидата", - отметил Анатоль Карминский.

Также заслуженный строитель Украины обратил внимание на то, что затягивание самого конкурса является отрицательным моментом, ведь в город, в котором нет главного архитектора, инвесторы не будут вкладывать деньги.

"Что касается общественных активистов, здесь необходимо различать два направления. Первый - конструктивные требования, по сути. Второй - это торги, которые иногда доходят до шантажа, для получения тех или иных бонусов. С замечаниями по сути необходимо считаться и принимать - это обязательное условие развития. А относительно банального шантажа и злоупотребления общественным положением - такие вещи допускать нельзя", - сказал он.

"Члены комиссии должны понимать свою ответственность. Растяжение этапов проведения конкурса и, таким образом, отсрочка назначения главного архитектора и откладывает приход инвесторов в город. Поэтому, считаю, что комиссия должна принять решение и предложить мэру достойного кандидата, путем переговоров преодолеть любые трудности", - подчеркнул эксперт.