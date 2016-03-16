Власти Киева впервые организовали открытый конкурс на главного архитектора города - эксперт
Киевские власти отошли от кулуарных назначений и впервые в истории города организовали открытый конкурс на должность главного архитектора столицы.
Об этом заявил заслуженный строитель Украины, член Украинской академии архитектуры Анатоль Карминский.
Читайте такжеНа следующий этап конкурса на должность главного архитектора Киева прошли 12 человек
"Ранее главного архитектора выбирал один человек - мэр решал, кому стать главным "дизайнером" города Киева. И никто не мог повлиять на это волевое решение городского председателя. Сейчас впервые проводится открытый конкурс на должность главного архитектора. Впервые общественность может участвовать в выборе того человека, который дальше будет формировать архитектурный облик города", - сказал эксперт.
По его словам, несмотря на наличие одиозных участников и другие ошибки и недочеты в организации конкурса, в целом это - единственно правильное направление в процессе назначения главного архитектора.
"Да, были ошибки, недостатки. Первый блин всегда комом. А некоторые члены комиссии отдают предпочтение определенным кандидатам. Сейчас же проходит открытый реальный конкурс - и хотя это долгая процедура, но в итоге самое главное то, что киевляне сами видят, как проходит отбор и кто в нем участвует, а активисты, которые вошли в состав комиссии, могут напрямую проголосовать за достойного, на их взгляд, кандидата", - отметил Анатоль Карминский.
Также заслуженный строитель Украины обратил внимание на то, что затягивание самого конкурса является отрицательным моментом, ведь в город, в котором нет главного архитектора, инвесторы не будут вкладывать деньги.
"Что касается общественных активистов, здесь необходимо различать два направления. Первый - конструктивные требования, по сути. Второй - это торги, которые иногда доходят до шантажа, для получения тех или иных бонусов. С замечаниями по сути необходимо считаться и принимать - это обязательное условие развития. А относительно банального шантажа и злоупотребления общественным положением - такие вещи допускать нельзя", - сказал он.
"Члены комиссии должны понимать свою ответственность. Растяжение этапов проведения конкурса и, таким образом, отсрочка назначения главного архитектора и откладывает приход инвесторов в город. Поэтому, считаю, что комиссия должна принять решение и предложить мэру достойного кандидата, путем переговоров преодолеть любые трудности", - подчеркнул эксперт.