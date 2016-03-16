В Киеве полицейский украл из машины $17 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Разоблачили полицейского, который, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно присвоил 17 тысяч долларов США, принадлежавших гражданам», - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, установлено, что в ночь на 13 марта во время оформления ДТП командир роты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Киеве проводил досмотр автомобиля, попавшего в аварию. «Воспользовавшись беспомощным состоянием водителя, милиционер похитил деньги, находившиеся в салоне этой машины», - отмечается в сообщении.

В дальнейшем половину этих средств полицейский присвоил, другую - раздал своим подчиненным, один из которых и сообщил об указанных противоправных действиях правоохранительным органам, информируют в прокуратуре.

По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 185 (кража) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования были проведены обыски по месту жительства сотрудников патрульной службы, во время которых изъяли большую часть похищенных средств», - говорится в сообщении.

Также у одного из патрульных изъяли около 900 патронов разного калибра и холодное оружие, добавили в ведомстве.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств этого происшествия, отмечается в сообщении.