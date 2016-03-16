В Киеве командир роты патрульной полиции во время выезда на вызов украл $11 тысяч

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 14 марта к руководству Нацполиции от сотрудников патрульной полиции поступила информация о факте злоупотребления служебным положением со стороны отдельных сотрудников Управления патрульной полиции Киева. В частности, речь шла о противоправном завладении во время выезда на место происшествия денежными средствами в иностранной валюте на общую сумму около 11 тыс. долларов.

По результатам проведенных оперативных мероприятий 15 марта противоправные действия полицейского были задокументированы группой работников из числа Департамента внутренней безопасности, Департамента патрульной службы и следователей прокуратуры.

Группой установлено местонахождение и изъято 11 тыс. долл, а также почти полтысячи патронов и два ножа.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Кроме того, принято решение об увольнении из рядов полиции четырех сотрудников, двое из которых – руководители.