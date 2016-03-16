В Киеве обещают реконструировать проспект Победы и ряд транспортных развязок на левом берегу

В текущем году в Киеве капитально отремонтируют 44 дорожных объектов и проведут текущий ремонт более 400 тыс. кв. м покрытия автодорог. Так, планируется реконструировать проспект Победы, улицу Васильковскую и транспортные развязки на левом берегу. Об этом во время инспекции подготовки предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» к весеннему двухмесячнику по благоустройству сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Он добавил, что планируется завершение проектных и начало строительных работ транспортного узла на пересечении проспекта Победы с ул. Щербакова, ул. Петра Дегтяренко, ул. Академика Туполева, продолжение капитального ремонта бульвара Тараса Шевченко, Южного моста. Начнут капитальный ремонт путепровода на пересечении просп. Науки и ул. Саперно-Слободской, Одесского путепровода и многих других.

«Сейчас для обслуживания дорожной сети корпорация «Киевавтодор» имеет 1 383 единицы специальной техники, более чем 60% которой физически и морально устарели. В 2016 году на закупку техники выделено 22 млн грн. На эти средства планируют приобрести 6 мини-погрузчиков, а в случае увеличения финансирования – закупить крайне необходимые для уборки дорог пылесосы», – подчеркнул Геннадий Плис.

Он напомнил, что одним из ключевых требований к дорожным службам городской голова Виталий Кличко определил качество покрытия автодорог.