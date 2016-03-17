Кличко: из бюджета надо выделить деньги на реформу образования и строительство школ

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

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«Сегодня у нас в повестке дня важные вопросы для обеспечения жизнедеятельности и изменений в столице. И мы должны принять их без промедления», – обратился к депутатам Киевский городской председатель.

Прежде всего, отметил мэр, речь идет об изменениях в бюджет столицы и программу социально-экономического развития Киева.

«Это - средства, которые необходимы и для того, чтобы поддерживать тех, кому сегодня сложнее всего. И деньги, которые мы направим на воплощение изменений в столице. В частности, 300 млн грн предусмотрено на реформу столичного образования, строительство новых школ и детсадов, реконструкцию учреждений образования», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он призвал депутатов ответственно относиться к своей работе и руководствоваться, в первую очередь, интересами киевлян.