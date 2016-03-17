В Киеве стартовал двухмесячник по благоустройству: уже вынесен выговор руководителю ЖЭУ

Причиной наказания стало неудовлетворительное состояние детской площадки на бульваре Давыдова, которое было выявлено во время объезда в рамках старта двухмесячника по благоустройству, который начался 14 марта. Участие в объезде Дарницкого и Днепровского районов столицы приняли первый заместитель председателя Геннадий Плис и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«Признаюсь, я ожидал увидеть гораздо худшую картину, однако коммунальщикам уже сейчас удалось сделать немало. Но недостатки есть», – отметил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. Он убежден, что подобные объезды побуждают как коммунальщиков и районные службы, так и киевлян активнее приобщаться к работам по благоустройству. Поэтому руководство мэрии будет осуществлять их систематически. Регулярными станут и месячники по благоустройству, особое внимание планируется уделять ремонту детских и спортивных площадок, подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

«В прошлом году нам удалось полностью реконструировать 57 парков, 22 сквера были построены заново. Так же ежегодно растет количество высаженных деревьев, кустов – эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем», – добавил Геннадий Плис.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, основным критерием оценки работы коммунальщиков станет оценка членов комиссии во время объездов территорий.

«Каждый специалист, который будет оценивать районы, должен обращать внимание на чистоту и благоустроенность дворов и зеленых зон, состояние дорог и отсутствие свалок. Особое внимание, по поручению мэра Киева Виталия Кличко, мы будем обращать на детские и спортивные площадки, безопасность и удобство их элементов», – заявил Петр Пантелеев.