Семьи вкладчиков в строительство объединились и обещают политикам шины под офисами

Об этом они заявили на пресс-конференции 17 марта.

По словам инвесторов, через псевдо-активистов, власть и политиков, которые зарабатывают на блокировании строительства, вкладчики не могут построить собственное жилье.

«Мы хотим привлечь внимание общества и власти к тому, что в конфликтах вокруг строительства страдают не активисты, не политики, и даже не столько строительные компании, а прежде всего люди. Мы теми, о ком во время блокирования строительства никто не вспоминает. Хотя все баталии идут именно вокруг нашего жилья », - сказал представитель Союза семей вкладчиков Юрий Шелягин.

По словам вкладчика Сергея Чужмы, перед тем, как инвестировать в жилье, владельцы квартир проверяли документы и разрешения на строительство в строительной компании и в Градостроительном кадастре Киева.

Инвесторы убеждены, многие из них могут обанкротиться, если новостройки блокируются дольше, чем полгода.

«Одна семья вкладчиков, ожидая строительство, арендует квартиру в Киеве в среднем за 5000 грн в месяц. А если в строящемся доме, уже продано 100 квартир, эта сумма достигает 500 000 гривен. Получается, что «титушки» и политики ежемесячно грабят вкладчиков только половины одного дома на полмиллиона гривен», - сказал представитель Союза семей вкладчиков в строительство Александр Ничипоренко.

Будущие владельцы квартир объединились в Союз, призвали всех инвесторов, чье жилье блокируют, присоединиться, и выдвинули свои требования власти и политикам.

В частности от политиков и депутатов всех уровней инвесторы требуют заняться работой и прекратить использовать строительство как пиармайданчик. От киевской власти - перестать заигрывать с псевдоактивистами. А от полиции - навести и поддерживать порядок у законных строек, не давать нарушать общественный порядок и препятствовать доступу на строительство.

Если к ним не прислушаются, уверяют вкладчики, обещают шины под теми партийными офисами, чьи политики блокируют жилье людей.