Киевсовет решил запретить продажу пива и алкогольных напитков в ларьках

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение в виде поправки к безотлагательному проекту решения о вопросах работы ВС было внесено представителем фракции «Солидарность», председателем Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александром Мищенко.

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Поддержали инициативу 75 из 100 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Также, согласно принятому решению, Киевсовет поручил Департаменту городского благоустройства и райгосадминистрациям демонтировать до 1 мая ВС, с владельцами которых не заключены договоры паевого участия (взноса) в содержание объектов благоустройства города.

Установлено также, что в случае размещения временных сооружений в охранных зонах инженерных сетей владельцы таких сооружений могут заключить договоры страхования рисков перед третьими лицами, и рисков, связанных с финансированием работ по переносу ВС при проведении балансодержателем инженерных сетей плановых ремонтных или аварийных работ.

Согласно сегодняшнему решению, в столице до конца года размещение всех временных сооружений должно быть приведено в соответствие с утвержденной Комплексной схемой размещения ВС, а до 1 марта 2017 предусмотрено демонтировать все сооружения, не предусмотренные Схемой.

Депутаты подтвердили коэффициенты функционального использования (Кф), которые используются при определении объемов паевого участия владельцев ВС. Поскольку правка была внесена с голоса при обсуждении, проект решения включал Кф при продаже пива - он составляет 1,6, а при продаже табака и алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков – 2. Это самые высокие Кф в существующей шкале. Самый низкий коэффициент установлен для временных сооружений - общественных туалетов, информационных центров, точек приема вторсырья.

Решение по упорядочению торговли во временных сооружениях Киева в целом поддержали 88 депутатов.

Относительно правки Мищенко в то же время часть депутатов отметили, что такое решение требует урегулирования на государственном уровне.

Депутат Александр Харченко (фракция «Солидарность») не исключил, что правка будет оспорена в суде в ближайшее время. По его словам, Киевсовет должен был дать поручение Департаменту торговли КГГА обратиться в ВР и Кабмин внести изменения в законодательство по этому вопросу. По его мнению, уменьшать торговлю алкоголем во ВС надо было на уровне города другим путем, в частности, введением высоких коэффициентов функционального использования (Кф), которые используются при определении объемов паевого участия владельцев ВС.

«Поэтому, к сожалению, хорошее, красивое решение, которое я по сути поддерживаю, не будет выполнено. А вместо этого мы должны были бы внести экономически невыгодный коэффициент 10-, 20-кратность, 30-, 100-... А эта правка работать не будет», - сказал он.