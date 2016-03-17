Киевская власть обеспечит инклюзивные школы столицы транспортом для перевозки детей

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время проверки создания условий для беспрепятственного доступа учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательную школу № 168.

"Сегодня специально приспособленным транспортом для перевозки детей с инвалидностью обеспечены школы только в Оболонском и Деснянском районах. Мы понимаем, что это очень мало, поэтому в целевой программе "Образование Киева. 2016-2018 гг." запланировали 1,5 млн грн на эти нужды", – отметила она.

При этом, по словам Старостенко, поскольку одновременно приобрести автобусы для всех инклюзивных школ невозможно, город рассматривает вариант приобретения одного автобуса для обслуживания учащихся нескольких школ.

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"Возможно, это будет один автобус на район, который по специально составленному графику будет подвозить в школы учеников, которые нуждаются в этом", – добавила она.

В частности, в общеобразовательной школе № 168 с более 500 школьников учатся 90 детей с особенностями развития. Большинство из них нуждается в подвозе из дома к школе. Для указанных нужд учебное заведение обслуживает 2 специально оборудованных автобуса, которые за несколько рейсов забирают учащихся из дома в школу утром и развозят их домой после занятий.