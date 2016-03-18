В КГГА заявили об увеличении финансирования предприятия, от которого зависит техническое состояние "скорых"

В этом году городская власть увеличила финансирование КО «Киевмедспецтранс», которое отвечает за техническое состояние карет скорой медицинской помощи. На содержание коммунальной организации «Киевмедспецтранс» из городского бюджета столицы выделено около 220 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время инспекционного визита в коммунальной организации «Киевмедспецтранс».

«Киевмедспецтранс» является крупнейшей организацией Украины, на балансе которой находится специальный медицинский транспорт. Именно от качества работы специалистов организации зависит то, в каком состоянии «скорые» будут выезжать на вызовы к киевлянам, а это – безопасность бригад и пациентов», – отметил Николай Поворозник и подчеркнул, что со своей основной задачей специалисты организации вполне справляются.

По его словам, в настоящее время автомобильный парк коммунальной организации «Київмедспецтранс» насчитывает 654 транспортных средства. Среди них: 319 автомобилей скорой медицинской помощи, 298 – неотложной медицинской помощи и еще 37 – технологический транспорт.

Так, за прошлый год здесь проведено 6 697 ремонтов разной степени сложности – от текущих и плановых капитальных ремонтов двигателей. Кроме того, особой гордостью КО «Киевмедспецтранс» является опыт восстановительных работ.

«За полтора года работники организации «поставили на колеса» 54 автомобиля скорой и неотложной помощи, которые до этого много лет простаивали и превращались в металлолом», – рассказал Николай Поворозник.