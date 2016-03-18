Кличко: парковщики за месяц украли из бюджета Киева 1,5 миллиона гривень

Ежемесячно бюджет недополучал 1,5 миллиона гривень. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Наша задача – наведение порядка в Киеве, а для этого нужно прежде всего побороть коррупцию. С первого дня работы нашей команды мы сделали аудит всех предприятий. Мы выявили миллиардные убытки на КП "Киевпасстранс" и других предприятиях. Все чиновники, задействованные в этих схемах, были уволены из администрации. Материалы передали в правоохранительные органы. Мы продолжаем разоблачать воров. Сейчас наводим порядок в сфере парковки. Ведь вопрос парковки в столице стоит очень остро. Недавно было раскрыто преступление чиновников КП "Киевтранспарксервис", которые присваивали деньги, собранные за парковку авто. Только за последний месяц было изъято 1,5 млн грн наличными", – отметил Виталий Кличко.

Сейчас налоговая полиция расследует деятельность КП "Киевтранспарксервис" за последние три года. И мэр подчеркнул, что надеется, что это дело, как и остальные 70 дел, которые по представлению киевской власти расследуют правоохранители, – будет завершено, а виновных привлекут к ответственности.

Виталий Кличко отметил, что в Киеве сегодня около 500 парковочных площадок, и все они должны официально работать и платить деньги в бюджет города.

"Мы наводим порядок на Крещатике и будем двигаться от центра к окраинам. Мы поставили специальные сферы, которые блокируют заезд автомобилей на тротуары. Наша задача – чтобы водители парковались в специально отведенных местах, а нарушителей мы могли бы штрафовать и эвакуировать", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что столичные власти давно ждут принятия законопроекта "О парковках", который парламент до сих пор не рассмотрел.

"Если мы говорим о децентрализации, то Верховная Рада должна предоставить право городским властям взимать штрафы, эвакуировать машины. Большие потери в Киеве и в стране из-за того, что закон не принят. Надеемся, в ближайшее время его все же примут и местная власть сможет самостоятельно навести порядок с парковкой", – отметил Кличко.

Он также обратился ко всем водителям с просьбой обязательно требовать квитанцию после уплаты за парковку.

"Если вы заплатили за парковку и не получили квитанцию, эти деньги пошли парковщику в карман", – сказал мэр.