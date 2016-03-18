Кличко призвал членов конкурсной комиссии "отбросить амбиции" и выбрать главного архитектора Киева

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время заседания комиссии по проведению конкурса на должность главного архитектора Киева.

Мэр предупредил, что в противном случае будет вынужден прервать конкурс и констатировать, что комиссия не справилась с задачей, возложенной на нее киевлянами.

«Мы инициировали первый в истории открытый и прозрачный конкурс на должность главного архитектора. Для этого мы пригласили в комиссию и представителей общественности, и международных организаций, и экспертов. Поэтому все без исключения члены комиссии должны понять свою ответственность перед городом, перед киевлянами», – подчеркнул Виталий Кличко.

По мнению городского головы, комиссия должна исправить все ошибки и довести свою работу до конца, избрав для Киева кандидатуру главного архитектора.

«Я знаю, что у всех членов комиссии есть разные мнения, но цель единственная – открыто избрать кандидатуру главного архитектора Киева. Я не буду давать оценку кандидатам. Это ваша работа. Однако я призываю всех членов комиссии отбросить личные амбиции и найти консенсус. Иначе я буду вынужден прервать конкурс и констатировать, что комиссия не справилась с задачей, возложенной на них киевлянами», – подчеркнул Виталий Кличко.