Сегодня в центре Киева на час выключат освещение зданий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, в 20.30 отключат подсветку монумента «Родина-мать», Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, здания Министерства иностранных дел, Монумента Независимости и флагштока на Майдане Незалежности.

Также отключат архитектурно-декоративное освещение колокольни Михайловского монастыря, Успенского собора и колокольни Киево-Печерской лавры, Софийского собора и колокольни.

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Присоединятся к экологической акции и структурные подразделения КГГА и коммунальные предприятия, выключив на час освещение и электрические приборы, которые не являются существенно важными для жизнедеятельности города и отдельных предприятий.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этот день в Киевском зоопарке состоятся тематические природоохранные мероприятия, посвященные Часу Земли.

Инициатором «Часа Земли 2016» выступает Всемирный фонд природы. Такая акция должна привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам, в частности, изменению климатических условий, необходимости уменьшать энергозатраты и т. п.

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Традиционно в этот день все желающие учреждения и организации выключают «необязательный» свет и электрические устройства, таким образом привлекая внимание к экологическим проблемам мира и единству в желании защитить природу.

Городские власти призывают киевлян также присоединиться к мероприятию и в 20:30 19 марта на час выключить свет и электроприборы.