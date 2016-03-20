У Кличко хотят вернуть контроль над "Киевэнерго", принадлежащего Ахметову

Энергокомпания «Киевэнерго», которая входит в состав холдинга ДТЭК Рината Ахметова, и все другие предприятия по обеспечению жизнедеятельности столицы должны контролироваться городскими властями, а не частными компаниями.

Об этом секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил в интервью изданию ZN.UA.

"Позиция четкая: все ключевые предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, должны находиться под контролем города. Не могут предприятия, от которых зависит каждый киевлянин, быть в частных руках и зависеть от чьей-то прихоти. Исключительно – собственность городской общины или по крайней мере полный контроль", - сказал он.

При этом Прокопив сообщил, что городские власти работают над возвращением контроля над "Киевэнерго".

"Ситуация чрезвычайно сложная. Имеем по этому поводу огромное количество наработок, большую работу еще предстоит провести. Но вскоре заканчиваются договоры концессии по "Киевэнерго", и вы увидите конкретные шаги городской власти в этом направлении. Я хочу верить, что КГГА это удастся. Если для этого понадобится помощь Киевсовета и депутатского корпуса – я ее обеспечу", - подчеркнул секретарь горсовета.

Также он отметил, что в 2016 году в Киеве будут продаваться только жилые помещения, потому что стратегически важные объекты столицы уже проданы.

«Это незначительные объекты. Например, дом на проспекте Краснозвездном, 43-г, Саксаганского, 15 и т.п. Это не предприятия, как было раньше, там "Киеврезина" или завод "Маяк", которые были бюджетообразующими и знаковыми. Сейчас таких объектов нет. Все ключевые предприятия и то, что могло принести прибыль в городской бюджет, уже давно реализовано", - подчеркнул Прокопив.

При этом он подчеркнул, что продажа "Киевгорстроя", "Киевэнерго", "Киевводоканала", коммунальных сетей и объектов инфраструктуры столицы запрещена.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных.

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).