В Афганском храме киевляне будут круглосуточно молиться о раненых и погибших воинах

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, к круглосуточному чтению Псалтири во время Великого поста могут присоединиться все верующие, для кого сегодня особенно важна усиленная молитва за близких.

«Самое главное просить Бога, чтобы на украинской земле не лилась кровь. Молитва, которая будет звучать в этом храме круглосуточно, будет о том, о чем болит наше сердце. Мы молимся за Родину. Молимся за воинов, которые были ранены и нуждаются в Божьей и человеческой помощи. А также за тех, кто закончил свою жизнь. Приглашаем всех киевлян, верных Украинской Православной Церкви, чтобы они зашли в этот храм - он будет открыт круглосуточно - и каждый может приобщиться к этому важному делу. Потому что молитва должна быть совместная и непрерывная. Об этом говорит и само название – Неусыпаемая Псалтирь», - рассказал ректор Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) митрополит Антоний (Паканич).

В свою очередь председатель Украинского союза ветеранов Афганистана, Герой Украины Сергей Червонопиский отметил, что Неусыпаемая Псалтирь в Афганском храме - это молитва за будущее Украины.

Чтение Неусыпаемой Псалтири начали управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Антоний и председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский. В период Великого поста Псалтирь непрерывно будут читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. Псалмы будут читать до 22 апреля.

Чтение Неусыпаемой Псалтири происходит по инициативе студентов КДАиС при поддержке активистов Украинского союза ветеранов Афганистана.

Круглосуточное чтение Псалмов - давняя монастырская традиция, благодаря которой монахи вымаливают весь мир. Псалмопение - молитвы особой силы, совершаются и днем, и ночью. Кроме поминовения живых и умерших, возносятся молитвы с особыми прошениями и призывом Божьей благодати.

Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана открыт круглосуточно (Киев, ул. Лаврская, 17).