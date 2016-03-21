Кличко посетит Нидерланды, чтобы накануне референдума рассказать об Украине

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром 22-23 марта посетят Нидерланды. Визит запланирован в поддержку Украины накануне консультативного референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который состоится в Нидерландах 6 апреля.

«Мы знаем, что в Нидерландах мощно сегодня работает российская пропаганда, которая сеет чушь и мифы, агитируя людей проголосовать против ратификации Соглашения об ассоциации. И хотя парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение, мнение общества в демократическом обществе важно. И мы с братом решили поехать в Нидерланды, чтобы донести правду об Украине, о ее борьбе за свое европейское будущее, о ее достойном и свободном народе», – отметил Кличко.

Во время визита состоятся встречи со студентами Гаагского кампуса Лейденского университета, депутатами Парламента Нидерландов, чиновниками. Также Виталий и Владимир Кличко дадут интервью ведущим СМИ Нидерландов, примут участие в телевизионных эфирах.