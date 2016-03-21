Девять партий требовали от ЦИК назначить выборы в райсоветы Киева на 29 мая (фото)
21 марта у здания Центральной избирательной комиссии Киевский УКРОП совместно с представителями других демократических политических партий провел акцию "Время истекает" с требованием назначить выборы в районные советы города Киева на 29 мая 2016 года.
Руководитель Киевской городской организации УКРОПа Дмитрий Симанский подчеркнул, что если выборы в райсоветы столицы не состоятся весной, кризис местного самоуправления в городе только углубится, а действующее руководство Киева и районов столицы будет оставаться неким классом небожителей, который никоим образом не зависит от воли киевлян.
"Будет увеличиваться разрыв между потребностями людей и тем, что власть считает нужным делать. Деньги, полномочия и функционал будут использоваться отдельными мелкими чиновниками в Администрации Президента на улице Банковой. Никакого влияния на решение своих собственных проблем киевляне не будут иметь", – заявил Дмитрий Симанский.
Руководитель столичного УКРОПа также подчеркнул неприемлемость проведения выборов в райсоветы летом, ведь характерная для этого времени низкая явка избирателей даст нынешней власти еще больше возможностей для злоупотреблений, подкупа и фальсификаций, которые имели место на прошлых местных выборах. Поэтому УКРОП будет требовать проведения выборов в райсоветы Киева осенью по новому законодательство в том случае, если ЦИК не назначит их на 29 мая, отметил Дмитрий Симанский.
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Политик подчеркнул, что партия УКРОП вместе с коллегами из коалиции демократических политических сил уже развивает систему народовластия в Киеве. В частности, представители демократических партий создают школы ОСМД, помогают общественным организациям и экспертным сообществам, а также обеспечивают общественный контроль над деятельностью районных государственных администраций через общественные советы при них.
После завершения акции лидеры киевских организаций партий провели встречу с заместителем председателя Центризбиркома Жанной Усенко-Черной. Она сообщила, что Центральная избирательная комиссия изучит ситуацию и даст свой комментарий в течение несколько дней.