Девять партий требовали от ЦИК назначить выборы в райсоветы Киева на 29 мая (фото)

21 марта – последний день, когда ЦИК может назначить выборы в столице на эту дату. В акции приняли участие представители партий "Объединение "Самопомич", Всеукраинское объединение "Батькивщина", Всеукраинское объединение "Свобода", "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Республика", "Сила Людей", "Национальная Демократическая партия Украины".

Руководитель Киевской городской организации УКРОПа Дмитрий Симанский подчеркнул, что если выборы в райсоветы столицы не состоятся весной, кризис местного самоуправления в городе только углубится, а действующее руководство Киева и районов столицы будет оставаться неким классом небожителей, который никоим образом не зависит от воли киевлян.

"Будет увеличиваться разрыв между потребностями людей и тем, что власть считает нужным делать. Деньги, полномочия и функционал будут использоваться отдельными мелкими чиновниками в Администрации Президента на улице Банковой. Никакого влияния на решение своих собственных проблем киевляне не будут иметь", – заявил Дмитрий Симанский.

Руководитель столичного УКРОПа также подчеркнул неприемлемость проведения выборов в райсоветы летом, ведь характерная для этого времени низкая явка избирателей даст нынешней власти еще больше возможностей для злоупотреблений, подкупа и фальсификаций, которые имели место на прошлых местных выборах. Поэтому УКРОП будет требовать проведения выборов в райсоветы Киева осенью по новому законодательство в том случае, если ЦИК не назначит их на 29 мая, отметил Дмитрий Симанский.

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Политик подчеркнул, что партия УКРОП вместе с коллегами из коалиции демократических политических сил уже развивает систему народовластия в Киеве. В частности, представители демократических партий создают школы ОСМД, помогают общественным организациям и экспертным сообществам, а также обеспечивают общественный контроль над деятельностью районных государственных администраций через общественные советы при них.

После завершения акции лидеры киевских организаций партий провели встречу с заместителем председателя Центризбиркома Жанной Усенко-Черной. Она сообщила, что Центральная избирательная комиссия изучит ситуацию и даст свой комментарий в течение несколько дней.