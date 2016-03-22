Кличко призвал развенчивать распространенные РФ в Нидерландах мифы об ассоциации Украины и ЕС

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам в Амстердаме, передает пресс-служба КГГА.

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"Мы знаем, что парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но 6 апреля здесь состоится консультативный референдум, потому что мнение общества в демократическом обществе важно. И сегодня на эту мысль всячески пытается повлиять российская пропаганда, которая сеет чушь и мифы, агитируя людей проголосовать против ратификации Соглашения об ассоциации, рассказывая о якобы негативных последствиях для Нидерландов. И поэтому для украинцев очень важно доносить правду о своей стране, о ее борьбе за свое европейское будущее, цель – построить демократическое государство с европейскими стандартами жизни. Поэтому мы с братом, как публичные люди, которых знают в мире, общаемся в Нидерландах с журналистами, с политиками, чтобы заручиться поддержкой для Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также в Амстердаме Виталий Кличко встретился с председателем Либерального Интернационала, лидером группы Либеральных демократов в Парламенте (ALDI), евродепутатом Хансом Ван Баленом, который является большим другом Украины, всегда поддерживал европейские стремления украинского государства и одним из первых европейских политиков посетил Евромайдан в Киеве в 2013-м году.

Сегодня также состоится встреча Виталия Кличко с мэром Роттердама Ахмедом Абуталебом.

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Виталий и Владимир Кличко также дадут интервью ведущим СМИ Нидерландов, примут участие в самом популярном телевизионном шоу Late Night, которое выходит в эфир на канале RTL.

Утром во вторник Виталий Кличко взял напрокат велосипед и проехался по улицам Амстердама.