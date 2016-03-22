В киевском метро усиливают меры безопасности из-за взрыва в Брюсселе

"Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. В частности, проводятся дополнительные осмотры станций и вагонов, ведется постоянное информирование пассажиров об обнаружении подозрительных предметов и о порядке действий в случае возникновения внештатной ситуации. Просим киевлян и гостей столицы, которые пользуются подземкой, быть бдительными и неукоснительно следовать указаниям работников метрополитена", – говорится в сообщении.

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В метрополитене добавили, что на протяжении двух лет столичная подземка получила свыше 100 анонимных звонков о минировании станций, ни один из которых не подтвердился.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. В настоящее время известно о 26 погибших и 136 раненых.