В киевском зоопарке умерла старейшая в Европе самка носорога

Об этом сообщает зоопарк на своей странице в соцсети. "22 марта в 14:50 на 46 году после неотвратимой болезни, под названием "старость" ушла из жизни самка старейшего белого носорога Европы – наша Тревога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "природа взяла свое, не смотря на приложенные человеческие усилия".

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"Своей жизнью Тревога превзошла предыдущий рекорд долголетия – носорога Зулу, который содержался в Польском зоопарке города Лодзь до 45,5 лет. Он был признан старейшим в Европе", - подчеркнули в зоопарке.

Медицинскую экспертизу будет проводить кафедра анатомии животных имени академика Касьяненко национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

О ее результатах в зоопарке обещают сообщить позже.