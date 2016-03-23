В Киеве открылась выставка современного искусства, которая впоследствии будет выставлена в аэропорту Борисполь

Как рассказали организаторы, выставка является частью проекта «Путешествуй с Украиной в сердце», одним из инициаторов которого является благотворительный фонд «Артания».

«Основная цель фонда – популяризация украинского искусства. В частности, мы издаем книги, которые бесплатно передаем в библиотеки. Даже в такое сложное для Украины время мы стараемся популяризировать отечественное искусство, культуру. Мы стремимся, чтобы об Украине, ее талантливых людей знали далеко за нашими границами», - отметил основатель фонда «Артания» Петр Багрий.

В экспозиции представлены около трех десятков картин в стиле бурлеск и неопримитивизм.

Также, по словам Багрия, в дальнейшем, в рамках запланированного масштабного художественного проекта, картины Гонтарева будут представлены в залах аэропорта «Борисполь».

«Все люди, которые вылетят из крупнейшего аэропорта в Украине, будут иметь возможность не просто ожидать свой рейс, но и любоваться произведениями искусства», - рассказал Багрий.

Как сообщили организаторы, открытие выставки в аэропорту «Борисполь» запланировано на 28 марта.