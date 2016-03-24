В Киеве ночью прогремел мощный взрыв в Соломенском районе (фото)
08:28, 24 марта 2016Киев
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Поздно вечером 23 марта в Киеве в Турецком городке (Соломенский район) произошел мощный взрыв.
В окружающих домах вылетели стекла, передает dtp.kiev.ua.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Отмечается, что погибших и травмированных не обнаружено, хотя взрыв был слышен даже на Севастопольской площади, в 1,5 км.
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На данный момент ведется следствие.
Как сообщал УНИАН, 22 марта на площади Богдана Хмельницкого в центре Кировограда возле офисных центров прогремел мощный взрыв.
По данным полиции, взорвалось неизвестное устройство, которое было оставлено в металлическом баке для мусора. Фрагменты взрывного устройства отобраны для проведения специальных экспертиз.
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