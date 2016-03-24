Мощный взрыв в Соломенском районе Киева: полиция рассказала о подробностях происшествия (фото)
Столичная полиция устанавливает причины взрыва в Соломенском районе и причастных к нему лиц.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Согласно сообщению, сегодня около полуночи в дежурную часть Главного управления полиции города поступило сообщение о взрыве в Соломенском районе столицы. На место вызова выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехническая служба и сотрудники районного управления полиции.
"Правоохранители исследовали место происшествия - двор многоэтажного дома. Предварительно установлено, что взорвалось неизвестное вещество, оставленное на скамейке перед домом, вследствие чего повреждена именно эта скамейка и в нескольких квартирах треснули и посыпались стекла окон", - отметили в полиции.
Информация о пострадавших гражданах в полицию не поступала.
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Сведения о происшествии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится ряд дополнительных проверок, исследований и экспертиз.
Полиция столицы устанавливает и разыскивает лиц, причастных к этому событию, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, по данным СМИ, мощный взрыв произошел в так называемом Турецком городке в Соломенском районе.