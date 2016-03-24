На утепление киевских домов выделено более 20 миллионов

Киевская городская государственная администрация в рамках программы софинансирования энергоэффективных мероприятий на 2016 год выделила 20 миллионов гривень на реализацию проектов - победителей конкурса по энергосбережению среди объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сообщил в ходе брифинга замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"В прошлом году эта программа показала хорошие результаты. Поэтому в этом году мы приняли решение увеличить ее финансирование в 4 раза, до 20 миллионов гривень", - сказал Пантелеев, добавив, что в отличие от прошлого года, в этом году принять участие в программе смогут не только ОСМД и ЖСК, но и дома в которых такие формы собственности еще не созданы.

Чиновник напомнил, что в рамках данной программы жители ОСМД или ЖСК должны оплатить 30% от стоимости работ по утеплению дома, оставшиеся 70% - оплатит город.

По словам Пантелеева, выделенной на 2016 год суммы хватит чтобы утеплить примерно 50-60 столичных многоэтажек.

"Мы ориентируемся на 50 - 60 домов. Дело в том, что мы не отбираем проекты основываясь на их стоимости, мы отбираем проекты по критерию энергоэффективности. Поэтому в этой программе могут участвовать, как проекты по модернизации теплопунктов стоимостью 70 тысяч гривень, так и проекты по комплексному утеплению домов - 500-600 тысяч гривень", - отметил он.

В тоже время, советник замглавы КГГА и куратор проекта софинансирования энергоэффективных мероприятий в Киеве Алексей Тихонов отметил, что в прошлом году в рамках данной программы столичные власти выделили 5 млн грн, за счет которых было утеплено 13 столичных многоэтажек.

Тихонов также сообщил, что сегодня стартовал прием заявлений на участие в конкурсе по отбору энергоэффективных проектов для жилых домов который продлится до 15 апреля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты потребления.

При этом, по оценкам Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 триллиона гривень.

В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие утепления зданий может составить порядка 41%.