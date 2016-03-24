Мощный взрыв в Соломенском районе Киева: полиция показала видео с места события

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что сейчас в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило три заявления от жителей дома о повреждении окон в их квартирах.

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Сведения о происшествии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Как сообщалось, по данным СМИ, мощный взрыв произошел в так называемом Турецком городке в Соломенском районе.