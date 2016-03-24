Киевcким властям нужны полномочия "строительной полиции" - архитектор

Киевcким властям нужны полномочия «строительной полиции» – с правом и возможностями контролировать, пресекать и наказывать за любые нарушения в сфере строительства, защиты культурного наследия.

Такое мнение высказал в комментарии газете «Факты» архитектор, заместитель директора института «УкрНИИпроектреставрация» Сергей Казарянц.

В материале «Строительная полиция» спасет Киев от беспредела застройщиков» «Факты» напоминают о трагедии на Богдана Хмельницкого, 12–14, произошедшей 25 февраля. Тогда в результате обрушения перекрытий дома, являющегося памятником архитектуры, погибли два человека. Ремонт производился без наличия разрешений и вопреки действующему законодательству. Обращения активистов к городским властям и в правоохранительные органы по поводу незаконного ремонта в здании не получили должной реакции.

По убеждению заместителя директора института «УкрНИИпроектреставрация» Сергея Казарянца, трагедия на улице Богдана Хмельницкого «должна стать не только уроком, но и стимулом для реализации давно назревших мер в сфере столичного строительства».

Говоря о текущей ситуации в сфере защиты историко-культурных объектов столицы и городского строительства, архитектор отметил, что «действующее законодательство больше отвечает запросам застройщиков, а не интересам общества». «И столичная власть, и даже Государственная архитектурно-строительная инспекция в лице ее Киевского департамента не имеют достаточных полномочий и кадровых ресурсов, чтобы предотвращать и блокировать ситуации, когда владельцы домов и застройщики позволяют себе действия или бездействие, наносящие вред столице. В результате Киев теряет ценные с точки зрения архитектуры и исторической памяти здания. Под застройку уходят парки и скверы, уничтожается уникальность днепровских холмов. Строятся здания, создающие непомерную нагрузку на обветшавшие инженерные коммуникации. Новые жилые массивы возводятся без учета потребностей в детских садах, школах и многом другом», - констатировал Сергей Казарянц.

Ситуацию, по его убеждению, способен исправить комплексный подход к вопросу.

«Решением должны стать изменения в законодательстве и управлении, которые расширят полномочия глав городов и местных советов по регулированию градостроительной деятельности. Чтобы исправить ситуацию, надо наделить городские власти полномочиями своего рода «строительной полиции» – с правом и возможностями контролировать, пресекать и наказывать за любые нарушения в сфере строительства, защиты культурного наследия».

Сергей Казарянц также считает, что столице нужен обновленный, а после обновления стабильный на десятилетия Генплан, гарантирующий сохранение культурно-исторической и природной уникальности Киева и одновременно способный сделать город комфортным для жизни и работы людей. «Требуются четкие и жесткие правила, которые не мог бы обойти никто – ни застройщик, ни владелец здания, ни чиновник, невзирая на лица и посты», - говорит архитектор.

По его мнению, также крайне важна координация работы департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве и столичного Департамента строительства и архитектуры. И не только. «Необходим контроль общественности за работой чиновников. Это позволит блокировать коррупцию и умножит возможности для наведения порядка в строительной сфере», - убежден Сергей Казарянц.