В рамках инвестпрограммы "Киевэнерго" в столице установят 2,5 тысячи домовых теплосчетчиков

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила инвестиционную программу ПАО «Киевэнерго», которая предусматривает работы по установке домовых приборов учета тепла и реконструкцию теплосетей.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, который принял участие в заседании представителей Нацкомиссии.

«Стратегическая цель киевской власти – создание энергоэффективной модели городского хозяйства. Именно поэтому мы целенаправленно движемся в сторону выполнения учета тепла во всех жилых домах города. В 2015 году было установлено более 4 тысяч счетчиков, в этом году работа будет завершена», – отметил Петр Пантелеев.

Городская власть согласовала инвестиционную программу ПАО «Киевэнерго» на 2016 год на общую сумму 217,6 млн грн.

«Город настоял, чтобы в программе было акцентировано внимание на приоритетных работах с соответствующим распределением средств предприятия. Очень важно, что в этом контексте мы имеем совместную конструктивную позицию с представителями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Он проинформировал, что на установку приборов учета тепловой энергии выделено 163,7 млн грн (75,2%), на реконструкцию тепловых сетей – 33,1 млн грн (15,2%). Еще 20,8 млн грн (9,6%) пойдет на модернизацию оборудования котельных.

«В рамках программы этого года планируется установить за средства инвестиционной программы ПАО «Киевэнерго» 2 570 теплосчетчиков, а за средства городского бюджета – еще 630 счетчиков. В общем это 3 200 приборов учета, которые обеспечат 100% учета тепла в жилище. В отношении тех жилых домов, где отсутствует техническая возможность для обустройства узла учета тепловой энергии, будут приниматься отдельные проектные решения», – резюмировал Пантелеев.