Вскоре киевляне смогут контролировать качество ремонта столичных дорог онлайн

На нем будет размещаться фотофиксация до и после ремонта, адрес и геокоординаты, дата проведения ремонта и информация относительно площади асфальтирования.

Соответствующее отдельное поручение подписал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Поручение обязывает глав районных администраций провести обследование асфальтового покрытия автодорог общего пользования, инвентаризировать места, которые нуждаются в ремонте (учитывая места, где необходимо восстановить асфальтовое покрытие после ремонта инженерных сетей).

Читайте такжеВ Киеве обещают реконструировать проспект Победы и ряд транспортных развязок на левом берегу

Информацию о нарушениях передадут в "Киевавтодор", и уже к 30 марта столичная власть планирует получить график устранения выявленных недостатков.

"Мы будем освещать результаты на соответствующем сайте, чтобы каждый киевлянин мог увидеть не только "до", то есть ямы и канавы, но и "после" – выполненную работу. Полная инвентаризация по отчету – это еще один шаг к прозрачности деятельности всех подразделений власти и реагирования на потребности города, в котором мы с вами живем", – подчеркнул Плис.