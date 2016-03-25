Братья Кличко вручили ключи от квартиры сестре Стуса, которая вынуждена была покинуть Донецк

Мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром вручили ключи от новой трехкомнатной квартиры Марии Стус, сестре известного украинского поэта.

Владимир Кличко приобрел квартиру в Святошинском районе столицы и подарил ее Марии Стус, которая в результате российской агрессии на Востоке и военных действий была вынуждена покинуть родной Донецк и переехала в Киев.

Виталий и Владимир Кличко встретились с Марией Стус, ее внучкой и правнуками, вручили ключи и показали семье новое жилье.

«Столичная власть не имела законных оснований выделить вам жилье, мы могли рассматривать только вариант с временным жильем. Но очень хорошо, когда есть брат. Я обратился к Владимиру и он сказал: я куплю квартиру. И теперь она ваша – трехкомнатная, в новом доме, недалеко от метро, рядом школа и детсад, на первом этаже дома будет аптека и гастроном, развитая инфраструктура. И, что символично, дом недалеко от сквера Василия Стуса», – отметил Виталий Кличко.

Владимир Кличко вручил Марии Стус ключи от дома и пообещал сделать в нем ремонт.

«Мария Семеновна, хочу вас поздравить. Вечная память вашему брату, который отстаивал право украинцев на свою культуру, язык, который боролся с системой. Может, здесь пока все выглядит не так комфортно, но главное, что есть стены и крыша над головой, а комфорт в ближайшее время будет обеспечен. Желаю, чтобы вам и вашей семье хорошо жилось в этой квартире», – обратился Владимир Кличко к Марии Стус.

Сестра известного поэта поблагодарила братьев и подарила им книги Василия Стуса.

«Я вам очень благодарна. Дай Бог вам и вашим детям только счастья и удачи за ваши добрые дела», – сказала Мария Стус.

«А вам – крепкого здоровья, и чтобы внуки и правнуки были здоровы. Рады помочь», – ответил Владимир Кличко.