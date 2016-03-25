В КГГА пригрозили увольнением парковщикам, которые не будут выдавать чеки

По сообщению пресс-службы КГГА, Сагайдак отметил, что каждый парковщик должен выдавать чек водителям.

"Недавно фискальная служба в Киеве выявила незаконные действия в коммунальном предприятии, а именно: руководство вместе с рядовыми парковщиками присваивали себе около 1,5 млн грн ежемесячно. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, если вас кто-то побуждает собирать "черные кассы", знайте, что за это придет наказание. Никто вас не будет спасать. Это будет ваша личная проблема. Мы своими действиями хотим изменить "лицо" коммунального предприятия и возлагаем большие надежды на новоизбранного директора", – отметил заместитель председателя КГГА.

Согласно информации, предоставленной КП "Киевтранспарксервис", за период май-март было уволено 19 парковщиков, трем объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, за 4-мя проводится служебное расследование. Также продолжается внутренний мониторинг по выявлению нарушений трудовой и финансовой дисциплины.

"Смысл нашего подразделения – это защищать столицу от неправильно припаркованных авто, от водителей, которые недобросовестно относятся к другим. Община города ставит перед нами задачи, выполнения которых мы шаг за шагом добьемся. Основные позиции, которые парковщики должны соблюдать, четко прописаны в наших правилах. Мы предоставляем жителям и гостям Киева сервис, который должен быть на высшем уровне! Водитель, который платит за парковку, хочет получить от вас помощь, а вы должны дать ему подтверждение за оплату своего труда", – отметил в свою очередь Шамрай.

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Заместитель главы КГГА Илья Сагайдак также отметил, что отныне будут работать люди, которые будут проверять наличие выдачи парковочного чека.

"С этого дня будут работать группы, так называемые контроллеры, которые будут совсем неожиданно приезжать, парковать свое авто и, в случае, если вы не будете выдавать чек – вы будете сразу уволены, а факт невыдачи чека будет передан в правоохранительные органы", – подчеркнул Сагайдак.

Как ранее сообщал УНИАН, столичная власть опубликовала интерактивную карту легальных парковок в столице. С ее помощью можно узнать точный адрес площадок в каждом районе столицы, количество мест, режим работы и стоимость парковки.